Una bio-molecola che cura le ossa e luoghi di ascolto per persone fragili: due progetti di ricerca di eccellenza, uno nel settore medico e uno di welfare, per i quali l’Università del Piemonte Orientale ha ottenuto consistenti finanziamenti e risultati positivi accertati. D’altra parte, Upo si posiziona da anni ai vertici delle classifiche nazionali per la ricerca scientifica nelle graduatorie stilate dal Sole 24 Ore e dal Censis.

