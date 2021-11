Giunta: Gian Carlo Locarni assessore, ora è ufficiale

Vercelli, Comune: ora è ufficiale entra in giunta Gian Carlo Locarni, presidente del consiglio comunale, in quota Lega. In quanto assessore avrà le deleghe all’Edilizia e Protezione Civile. La sua nomina arriva esattamente un mese dalla revoca dell'incarico a Maurizio Tascini. Secondo voci circolanti riguardo al suo successore, a Romano Lavarino attuale capogruppo della Lega potrebbe toccare la direzione dei lavori del consiglio comunale. Tra le file dei consiglieri dovrebbe entrare Guido Favalli, il primo degli esclusi.