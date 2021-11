Ricordo di Lorenzo Bruno.

”Nel 2009, quando assunsi la guida della Cisl Scuola Vercelli, Lorenzo era già un’autorità in materia sindacale nella nostra provincia, e non solo per la sua organizzazione.

Persona squisita, riservato dietro ai suoi modi cordiali, non ostentava mai la sua competenza professionale né la sua profonda sensibilità umana, che anzi sembrava celare entrambe sotto la proverbiale ironia.

Esempio di sindacalista attento ai lavoratori e al territorio, anche grazie a lui le relazioni tra le diverse organizzazioni sindacali provinciali sono sempre state improntate a piena collaborazione .

La sua scomparsa è per tutti noi una grave perdita e al tempo stesso una grande eredità.

Ciao Lorenzo, e grazie.”

Elisabetta Ronco