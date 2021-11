Vercelli: tappeto di foglie putrido e pericoloso

"Se il Comune facesse abbattere quelle piante risolverebbe una volta per tutte il problema: niente più foglie a terra né rischio per i pedoni di cadere e farsi male": è la provocazione di una cittadina che quotidianamente transita sul marciapiede accanto al posteggio delle auto tra le vie Confienza e Pastrengo, a Vercelli.

"Le foto si commentano da sole - prosegue la cittadina - Ogni anno, quando cominciano a cadere le foglie da quegli alberi, ci domandiamo se passeranno a raccoglierle. E ogni anno la risposta è: no; almeno non prima che si sia formato un "bel" tappeto putrido e scivoloso. Tra l'altro, nelle scorse settimane, in via Confienza, le foglie hanno raggiunto anche la parte opposta della carreggiata".

Conclude la cittadina: "Su quel marciapiede passano anche anziani e bambini, visto che lì vicino c'è una scuola materna. Sarebbe opportuno che l'area venisse ripulita al più presto. In queste giornate umide, il pericolo è davvero grande per chi passa di lì".