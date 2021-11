Con Bear’s Travels viaggi in autonomia per chi ha problemi di mobilità

Nell’ambito delle celebrazioni del 125° anniversario della fondazione a Chemnitz, in Germania, della prima società del Gruppo Zschimmer & Schwarz, le famiglie dei soci hanno promosso un programma di Charity con l’intenzione di aiutare concretamente persone in condizioni di necessità, finanziando più progetti sociali presentati dai propri dipendenti di tutto il mondo. Tra i progetti meritevoli di attenzione è stato scelto Bear’s Travels, ideato dal vercellese Enrico Allara.

Tant’è: il disegno che per più di dieci anni era rimasto nel cassetto, ha potuto finalmente prendere forma grazie alla generosità dei soci di Zschimmer & Schwarz. Nel 2019 è stata quindi costituita una Associazione di Promozione Sociale che, grazie al finanziamento ricevuto da Zschimmer & Schwarz Italiana ed al contributo di alcuni sponsor tecnici, ha realizzato un veicolo 4X4 pluriadattato, corredato da una cellula abitativa che permetterà a persone con problemi di mobilità di avvicinarsi al mondo del viaggio in completa autonomia. Il veicolo verrà concesso in uso a persone amputate o con disabilità e patente speciale con la semplice contribuzione alle spese, in modo che queste possano intraprendere periodi di vacanza e viaggi, verso mete magari anche inconsuete. La presentazione del progetto è in programma oggi, venerdì 19 novembre, al resort Il Convento di Trino.