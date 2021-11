Atl Vercelli Valsesia: autunno dedicato alla promozione del territorio

E’ un autunno dedicato alla promozione del territorio e delle sue eccellenze quello inaugurato con il mese di ottobre dall’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Biella Valsesia Vercelli.

Dopo lo stop forzato agli eventi fieristici in presenza nel 2020, il mese di ottobre si è aperto con la partecipazione a Ttg Travel Experience 2021. La manifestazione, che si svolge nel polo fieristico di Rimini, si conferma il più importante marketplace italiano per la promozione dell’offerta turistica italiana a livello mondiale. Nel desk presente all’interno dello stand della Regione Piemonte sono state promosse le attrattive turistiche del territorio con particolare attenzione al crescente interesse degli operatori turistici verso le terre del riso vercellese, alle eccellenze dell’enogastronomia, alle attività sportive in Valsesia e ai meravigliosi borghi ricchi di tradizioni che ne popolano le vallate. Interessante notare l’intensificarsi dell’attenzione verso il territorio valsesiano e vercellese da parte di tour operator e agenzie italiane che operano sul mercato di prossimità, alla ricerca di mete fuori dai grandi circuiti turistici che possano offrire ai visitatori un’esperienza unica.

Atl ha poi partecipato a Skipass ModenaFiere che da quasi trent’anni rappresenta la vetrina della neve più importante d’Italia, l’unico salone sul territorio dedicato agli sport invernali e alla montagna bianca. In occasione dell'evento di apertura Skipass Matching Day, l'Agenzia ha potuto incontrare diverse realtà nazionali e internazionali in modalità virtuale. Durante gli incontri sono state presentate le attrattive artistiche, sportive, culturali ed enogastronomiche dei territori biellese, valsesiano e vercellese. Un appuntamento che si è rivelato particolarmente fruttuoso per creare nuovi contatti e opportunità di collaborazione futura con tour operator e operatori turistici che guardano alle nostre province con curiosità e sorpresa.

Si rinnova poi per il secondo anno consecutivo la collaborazione di Atl con Finestre sull'Arte, una delle più importanti testate giornalistiche di settore interamente dedicata alla storia e alle iniziative dedicate all’arte antica e contemporanea. Per tutto il 2022, Atl curerà una programmazione incrociata con contenuti per il magazine online e per i canali social della rivista con proposte tematiche che promuovano il patrimonio culturale della provincia nella sua interezza. Tutta nuova, invece, è la collaborazione con SugoNews: la tovaglietta news paper che da metà novembre fino a fine 2021 sarà presente in più di duecento punti di ristorazione distribuiti su Milano e Torino con 20 mila copie divise per ogni capoluogo. Per questa occasione, l'Agenzia ha studiato due grafiche a tema invernale realizzate ad hoc, una per la Valsesia e una per il Vercellese. La rivista in formato tovaglietta sarà l'occasione perfetta per presentare le bellezze del territorio con un linguaggio grafico fresco e accattivante e di sicuro un ottimo spunto di conversazione tra commensali in attesa del pasto.

Per tutto il mese di novembre, infine, il panorama autunnale della Baraggia Vercellese incorniciata dal Monte Rosa sarà protagonista della promozione territoriale presso la vetrina espositiva alla fermata Duomo della metropolitana di Milano, uno spazio che da oltre 15 anni garantisce grandevisibilità al territorio valsesiano e vercellese. “Questo è il momento giusto per premere l'acceleratore sulla promozione turistica del territorio - commenta Pier Giorgio Fossale presente di Atl Biella Valsesia Vercelli - vogliamo che la consapevolezza delle eccellenze che i nostri territori offrono possa crescere e raggiungere anche quella grande fetta di visitatori che ancora non ci conosce. Guardiamo alla stagione invernale alle porte con entusiasmo, in attesa di vivere un 2022 ricco di soddisfazioni e raccogliendo i frutti delle attività svolte con grande coraggio in questi ultimi due anni così difficili per il turismo”.