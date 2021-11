L'Arma celebra i duecento anni del primo Regolamento generale

Quasi 1.200.000 copie, di cui oltre 16.000 in nove altre lingue: è la tiratura raggiunta dal calendario storico dell’Arma dei carabinieri. Questa mattina, martedì 16 novembre, quello del 2022 è stato presentato anche a Vercelli dal comandante provinciale Emanuele Caminada.

Il calendario celebra i duecento anni del primo Regolamento generale dell’Arma. È stato realizzato dal maestro Sandro Chia, esponente della transavanguardia, e dallo scrittore Carlo Lucarelli. La penna del giallista si sofferma di volta in volta su episodi ambientati lungo il corso degli ultimi 200 anni nei quali il Regolamento si manifesta come chiave di volta non solo per l’organizzazione dell’Arma ma per la sua perfetta integrazione nella società.

Oltre al calendario è stata pubblicata l’agenda che attraversa le espressioni pittoriche delle maggiori tradizioni stilistiche sino al fumetto. Inoltre, a completare l’offerta editoriale, ci sono il calendario da tavolo, dedicato al tema “Carabinieri… persone e territorio”, il cui ricavato sarà destinato all’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri, e il planning da tavolo dedicato allo Squadrone Eliportato cacciatori, il cui ricavato sarà devoluto all’ospedale pediatrico “G. Di Cristina” di Palermo.