“Inps X tutti": diritti previdenziali per i soggetti più deboli

Non lasciare indietro i più fragili, che spesso non conoscono i propri diritti previdenziali e non sanno come ottenerli. È lo scopo del protocollo d’intesa “Inps X tutti” sottoscritto in Municipio dall’Istituto, dall’Amministrazione comunale e dalla Caritas Eusebiana.

“Inps X Tutti” vuole rendere più accessibili le prestazioni sociali attualmente previste ed erogate dall'Inps, nei confronti di quella fascia di popolazione che vive in condizioni di grave disagio sotto il profilo sociale, economico, lavorativo e abitativo. Le persone che vivono in tali situazioni di disagio, infatti, nella maggior parte dei casi, non dispongono degli strumenti che consentono loro di venire a conoscenza delle prestazioni erogate dall’Istituto e, conseguentemente, di accedere alle stesse. Il tema della tutela dei soggetti fragili è un tema caldo, acuito dalla recente crisi pandemica. Ciò determina per Inps la necessità di allargare gli orizzonti del suo intervento, cercando la collaborazione di altri enti, per dare maggiore efficacia alla sua azione.

Il progetto

Il disegno su cui si basa “Inps X tutti” è la promozione di una forma di welfare integrato, che vede protagonisti, insieme a Inps, i Comuni con i rispettivi Servizi sociali, nonché le principali Associazioni di volontariato in un percorso di condivisione, in ottica di scambio e reciprocità, delle loro risorse migliori a beneficio dell’intera popolazione.

La sinergia tra Inps, Comuni e Associazioni prevede in primo luogo una formazione dei rispettivi operatori sulle misure di sostegno dispensate dall’Istituto. A seguito della formazione erogata dagli esperti dell’Inps, il personale del Comune e i volontari dei Centri di ascolto saranno in grado di aiutare i soggetti interessati a rispondere a un questionario on line, predisposto da Inps e disponibile accedendo al sito dell’Istituto, che permette di accertare bisogni, condizioni e prerequisiti per l’ottenimento delle prestazioni. Il questionario guiderà interattivamente l’utente e chi lo assiste all’interno di un percorso mirato, in particolare, a conoscere l’esistenza del diritto a una serie di prestazioni quali: reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza, assegno familiare e di maternità, bonus Bebè, premio alla nascita, bonus asilo nido, Naspi, assegno sociale, invalidità civile.

Successivamente, con il supporto della Città di Vercelli e della Caritas Eusebiana dell’Arcidiocesi, si realizzeranno azioni mirate al raggiungimento dei soggetti in situazioni di disagio economico per la verifica di eventuali diritti inespressi e la presentazione delle relative istanze all’Inps.

Il protocollo è stato sottoscritto da Emanuela Zambataro, direttore regionale Inps Piemonte, Andrea Corsaro, sindaco di Vercelli, e Gianni Brunoro, rappresentante della Caritas Eusebiana di Vercelli. Presenti all'incontro anche Eduardo Grimaldi, direttore Inps sede di Vercelli, e Alessandra Pitaro, dirigente Settore politiche sociali del Comune di Vercelli.