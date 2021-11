Via Alfieri: "Cassonetto troppo piccolo e ritiro dei rifiuti non regolare"

"Vercelli, Via Alfieri 25, ritiro di rifiuti umidi organici non viene effettuato da molto tempo e non è la prima volta che succede. Condizioni igieniche e di decoro assolutamente inaccettabili".

E' la segnalazione di un lettore, che prosegue: "Oltre al fatto che il ritiro che non viene effettuato regolarmente, il cassonetto è sottodimensionato per 16 famiglie".