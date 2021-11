"Questo è l'ingresso lato cortile della scuola Rosa Stampa"

"Queste sono le condizioni d'ingresso lato cortile della scuola Rosa Stampa: come si può notare, rispetto all'anno scorso non sono stati presi provvedimenti in merito, a distanza di di un anno la situazione è identifica".

E' la segnalazione di un lettore, che suggerisce: "Si potrebbe evitare questa situazione facendo una manutenzione ordinaria e cercando di prevenire disagi per alunni e genitori e docenti".