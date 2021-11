Vercelli: addio a Vincenzo Magagnato, storico titolare della Vecchia Brenta, storico ristorante nel cuore della città. La notizia della sua morte ha destato profondo cordoglio in città. Aveva 79 anni. Di origini molisane, era nato infatti in un centro della provincia di Campobasso, Magagnato ha saputo affermarsi per la sua rinomata e genuina cucina locale, proponendo piatti della tradizione.