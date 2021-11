Via Benadir: "Da un mese non passano a raccogliere i rifiuti"

"Volevo segnalare la situazione del mio condominio in via Benadir. Per via di uno sciopero e di un disguido, l'addetto al recupero indifferenziata ha rotto la chiave del cancello... E' da quasi un mese che l'immondizia nn viene ritirata".

E' la segnalazione di un lettore, che aggiunge: "Ormai si è formato un cumulo di rifiuti, i topi pullulano... Abbiamo fatto diverse segnalazioni ma nessuno è venuto...".