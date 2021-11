Vercelli: domenica 14 previsti screening di prevenzione al diabete

L’Associazione diabetici della Provincia di Vercelli “Prof. Egidio Archero”, in collaborazione con l’Ipermercato Carrefour di Vercelli, organizza la giornata mondiale del diabete che si terrà domenica 14 novembre, a partire dalle ore 10.

I volontari dell’Associazione saranno a disposizione dei cittadini all’interno della galleria commerciale effettuando screening di glicemia e saturazione. Verrà distribuito, inoltre, materiale informativo sulla patologia. L’obiettivo, infatti, è quello di sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione del diabete, fondamentale per evitare possibili insorgenze di gravi patologie. L’Associazione ringrazia la direzione dell’ipermercato per la disponibilità concessa ad organizzare l’evento.

Per informazioni: [email protected]