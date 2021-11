La malattia di Parkinson: presente e futuro. E' questo il tema del convegno che apre le iniziative della sezione di Vercelli dell'associazione Amici Parkinsoniani Biellesi in occasione “Settimana Nazionale del Parkinson”, in programma dal 20 al 27 novembre. Il convegno, organizzato con la cura di Cristoforo Comi, primario di Neurologia dell'Asl di Vercelli, nonché docente dell'Università del Piemonte Orientale e con il contributo del Comune di Vercelli, in particolare dell'assessorato alle Politiche Sociali, è previsto sabato 20 novembre e si terrà alla Tenuta Castelletto a Caresana, messa a disposizione dal dottor Sergio Cavagliano (la tenuta si trova sulla strada tra Pezzana e Caresana).

I lavori inizieranno alle 9,30 con i saluti delle autorità e in particolare con l'intervento del direttore generale dell'Asl Vercelli Eva Colombo e proseguiranno con le relazioni del professor Comi sul tema "Malattia di Parkinson: i modelli di cura e la ricerca scientifica nel Piemonte Orientale"; del professor Cosentino su "La prospettiva del Paziente: l'esperienza con l'Associazione Parkinson Insubria”; della dottoressa Ceruti, "La riabilitazione nella malattia di Parkinson", del dottor Gusmaroli su "Le manifestazioni non motorie nella malattia di Parkinson". "Il convegno si chiuderà alle 12,30, con il momento la discussione, aperto al pubblico e con interventi dei medici di base - sottolineano da Apb - Puntiamo infatti al loro coinvolgimento, e per questo il convegno si svolgerà di sabato, in quanto alleati fondamentali per supportare costantemente i pazienti e per indirizzarli alle terapie specialistiche e verso la sussidiarietà della nostra associazione".

La settimana proseguirà con le aperture straordinarie della sede associativa, tutti i dì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18, per dar modo agli interessati di visitare i locali recentemente inaugurati, situati nel complesso di Santa Chiara, con accesso da via Farini.

"Saranno benvenuti tutti coloro che, essendo malati di Parkinson o loro familiari e amici, vorranno approfondire la conoscenza della associazione e dei servizi che essa è in grado di offrire" concludono da Apb. Nelle farmacie, parafarmacie e negozi ortopedici e presso l'Urp del Comune sono disponibili al pubblico volantini pro-memoria dell'iniziative. Per informazioni ulteriori contattare Rita, al 3343547868, o a Laura, al 3200237904.