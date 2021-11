Cambiamenti climatici e giovani: la grande sfida

Rischi ambientali e climatici, catastrofi naturali e peggioramento delle condizioni di vita: la lotta per il cambiamento climatico è la sfida che molti giovani cercano di vincere ogni giorno. I ragazzi del gruppo Fridays for Future raccontano i loro punti di vista e condividono consigli per mobilitarsi da subito e sconfiggere i grandi problemi che la Terra vive ogni giorno.

Approfondimento su La Sesia in edicola da venerdì 12 novembre