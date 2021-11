Claudio Baglioni sarà a Vercelli il 2 aprile con il concerto Dodici Note - Solo 2022. Ad annunciarlo è il sindaco Andrea Corsaro: "E' un orgoglio ospitare al Teatro Civico uno dei più grandi nomi della musica italiana, che si aggiunge ad una stagione di eventi che celebra degnamente la riapertura dei teatri".

Il tour del cantautore italiano partirà da Roma, il 24 gennaio, con il concerto al Teatro dell’Opera, per visitare poi, i più importanti teatri lirici e di tradizione in Italia, tra cui Vercelli. "Dopo il successo di Max Pezzali e l’accoglienza che la musica italiana ha trovato quest’estate a Vercelli, abbiamo voluto continuare con un grandissimo artista – spiega l’assessore Domenico

Sabatino – e dopo un lavoro di organizzazione e trattative il tour “Dodici Note - Solo 2022” farà tappa in città"

Il concerto pop-rock sinfonico di Claudio Baglioni inizierà alle 21.00 al Teatro Civico, i biglietti saranno disponibili a breve su www.ticketone.it, www.vivaticket.com

Tutte le informazioni saranno reperibili ai seguenti recapiti: Settore Cultura ai numeri 0161/596364 – 596234; e-mail: [email protected]; Urp al numero verde 800670787; e-mail: [email protected] www.comune.vercelli.it: Aree tematiche - Cultura e turismo – Stagione teatrale 2021/22