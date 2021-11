Corso Bormida: "Sacchi di rifiuti abbandonati e accesso al parco chiuso"

"Zona parco divertimenti, in corso Bormida. Il parco che ospita le giostre, i circhi e altri eventi. Sacchi di rifiuti abbandonati che richiamano animali notturni".





La segnalazione arriva da una lettrice, che evidenzia anche un'altra criticità: "L'accesso al parco divertimenti è chiuso da un lucchetto: in caso di emergenza un'ambulanza o i vigili del fuoco non possono entrare. Lo stesso per gli operatori di Atena, che dovrebbero recuperare i rifiuti nel parco divertimenti".