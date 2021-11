Vercelli: al Rione Isola torna la festa di San Martino

Torna al rione Isola di Vercelli la festa della "Notte di San Martino", la manifestazione che da anni attira i bambini della città per festeggiare l’arrivo delle giornate buie.

L’iniziativa, che in questi anni non è stata fermata nemmeno dal covid (l’anno scorso si è svolta infatti on line), tornerà a svolgersi come da tradizione nel cortile della parrocchia Sant’Antonio da Padova. I bambini e i loro genitori saranno accolti giovedì 11 novembre alle 16.30 con una merenda servita dagli organizzatori. Seguiranno i canti tradizionali e il racconto della storia fino all’arrivo del cavaliere romano dietro il quale i bambini si uniranno in una marcia al calar della notte. L’organizzazione sarà a cura del Comitato Rione Isola che continua a svolgere attività di aggregazione degli abitanti e di cura del territorio e invita le famiglie a presentarsi con una lanterna. In ogni caso saranno messe a disposizione dagli organizzatori le lanterne realizzate dal Comitato. E' necessario essere muniti di mascherina.