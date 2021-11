Castagnata davanti a Sant'Agnese per sostenere le missioni

Vercelli: oggi, sabato 6 e domani, domenica 7 novembre, i ragazzi degli Oratori del centro città saranno in piazza San Francesco, sul sagrato della chiesa di Sant'Agnese, per una castagnata benefica. Prepareranno le caldarroste dal mattino, dalle 9, fino al tardo pomeriggio: le offerte raccolte serviranno a sostenere le missioni in Bolivia e Perù dove operano anche giovani vercellesi.