Vercelli: rumori, fumi e polveri, disagi da anni per i residenti

Rumori, fumi e polveri: con questi disagi, da anni, gli abitanti di via Gifflenga e viale Torricelli raccontano di essere costretti a 'convivere' a causa del cantiere in zona delle ditte che lavorano per Rete ferroviaria italiana. Ad oggi, dopo la mobilitazione dei residenti, sembrerebbe "essere stato alleggerito, per usare un eufemismo - racconta un residente della zona - e parrebbe sospeso, ma siamo circondati da quel cantiere".

