Al via il Piano asfalti 2021

Via Righi, via Gioliti e via Campora: sono le prime strade interessate dal Piano asfalti 2021 dell’Amministrazione comunale di Vercelli. I lavori di manutenzione, meteo permettendo, dovrebbero iniziare domani, mercoledì 3 novembre.

Nel piano, del valore di 500.000 euro, sono coinvolte in tutto 30 strade: oltre a quelle già nominate, via Balbo, via Dante, via Carrozzino, via Spinelli, via Rigazio, via Fratelli Bandiera, via Borgogna, viale Volta, viale Torricelli, via Canton Biliemme e corso Avogadro. Poi ancora via Trieste, via Casanova, via Bicheri, via Vallotti, corso Salamano, via Locati, corso Prestinari, frazione Montonero, via Massaua, via Cerallo, via Cadore, via Testi, via Gioberti, via Carducci, via Bazzi e viale Aeronautica.