Vercelli: corso online per diventare imprenditori

Partirà a novembre la seconda edizione del corso online “Dall’Idea all’Impresa“ aperto a tutti gli aspiranti imprenditori.

L'iniziativa, finanziata dal Fondo Nazionale Politiche Migratorie 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è promossa da Unioncamere e curata per le province di Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. "Il percorso prevede una durata complessiva di 56 ore: i partecipanti selezionati avranno l'opportunità di partecipare alla formazione e ricevere servizi qualificati di orientamento, assistenza e mentoring, in modo da acquisire le competenze necessarie a redigere il business plan e sviluppare la propria idea imprenditoriale - spiegano dalla Camera di Commercio - In particolare verranno approfonditi gli strumenti per effettuare indagini di mercato, creare un piano di marketing, promuovere la propria attività ed elaborare un piano economico-finanziario".

La partecipazione è gratuita e rivolta a tutti coloro che sono interessati a mettersi in proprio, con priorità per gli iscritti al Progetto Futurae – Programma Imprese Migranti, rivolto a cittadini extra-Ue regolarmente presenti in Italia ed anche già occupati, incluse le seconde generazioni. Per iscriversi occorre compilare l’apposito modulo di adesione disponibile sul sito della Camera di Commercio. Maggiori informazioni sull'iniziativa possono essere richieste alla sede di Biella del Servizio Promozione ([email protected] – telefono 015.35.99.332/354).