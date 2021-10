Addio a Mario Bervignoli, poeta dialettale, ex Ciudin

Vercelli: cordoglio in città e non solo, per la morte di Mario Bervignoli, ex Ciudin, autore di poesie dialettali e commediografo. Aveva 89 anni. Le sue composizioni in vernacolo hanno ottenuto numerosi riconoscimenti ai concorsi cittadini e organizzati nel territorio. La sua commedia dal titolo “Me’ ca l’è che al Bèlasira Futunà l’è nen guarì d’la so scarogna” venne inoltre rappresentata a Vercelli. Sul manifesto funebre di Bervignoli è stata riportata una sua poesia che recita: "La Morte è ben poca cosa. E' come passare da una casa all'altra. Quindi, per me, non assumete quest'aria triste. Anzi: sorridete del mio essere 'già' stato".