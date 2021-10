Viale Rimembranza: "Abiti a terra, una vergogna"

Uno spettacolo indecoroso al quale, periodicamente, capita di assistere per chi abita o anche semplicemente per chi transita lungo viale della Rimembranza, all'altezza di via Marco Polo.

I due grandi contenitori adibiti per la raccolta di abiti usati, ma anche di indumenti e scarpe, così come di accessori e tessili vari - purché tutto quanto sia pulito e in buono stato - sono stati nuovamente preda di incivili che, letteralmente pescando dentro i due box bianchi, a rischio della loro stessa incolumità fisica, hanno estratto diversi sacchetti di abbigliamento per appropriarsene e lasciando a terra quanto non gli era evidentemente gradito.



In un contesto sociale come quello attuale, particolarmente segnato da situazioni di indigenza e difficoltà economiche (sovente vissute in silenzio per vergogna e dignità), urta parecchio vedere certe scene come quella di Vercelli, nella parte interna di viale della Rimembranza. Nel "filone" delle variegate segnalazioni che presentiamo ai lettori per rendersi conto di determinate situazioni o di certi contesti cittadini, anche stavolta auspichiamo che le istituzioni locali intervengano non solo per ripulire l'area circostante i due box, ma per far sì che gli indumenti, una volta che saranno stati nuovamente ripuliti, vengano effettivamente destinati a persone che abbiano un reale bisogno, seguendo atteggiamenti e comportamenti del normale buon vivere civile.