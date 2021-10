Meditazione, istruzioni per l’uso: ne parla Lama Thubten

“Meditazione, istruzioni per l’uso”. Questo il titolo della conferenza che Lama Thubten Wangchuck terrà a Vercelli il prossimo giovedì 28 ottobre, dalle ore 19 in avanti, nei locali di “Farm 1861” (in via Case Sparse, 202 - in un cascinale nella prima periferia cittadina, vicino la SP11 Tangenziale Nord, nei pressi del rione Isola). Un nuovo appuntamento, come sempre organizzato in ogni dettaglio dal vercellese Andrea Varini, che fa seguito a quello già avvenuto il 22 giugno nella medesima location. L’oratore, il maestro buddhista spagnolo Fernando Carmona Magaña, ha iniziato il suo percorso in un monastero a Panillo, nella regione nordorientale dell’Aragona, e nel 1991 ha preso i voti con Ghesce Tamding Gyatso. Sin da quei primi anni ha iniziato ad adoperarsi per i sofferenti, con una particolare sensibilità nei confronti dei bambini disabili e degli anziani. Successivamente alla conoscenza con Lama Gangchen Tulku Rinpoche, dal 1993 Lama Thubten risiede nel centro di Albagnano (Verbania) dove periodicamente presiede alcuni corsi e ritiri proprio sulla meditazione, ma anche sulla filosofia buddista. Per ricevere informazioni o per iscriversi alla serata del 28 ottobre a “Farm 1861” gli interessati possono rivolgersi al recapito telefonico 3518192773. Per coprire i costi di organizzazione, comunque, è prevista una quota d'ingresso di 10 euro per ciascun partecipante.