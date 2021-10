Vercelli: al Teatro Civico l'assemblea di Anci Piemonte

Si è svolto oggi, sabato 23 ottobre, dalle ore 9 alle 14, al Teatro Civico di Vercelli la XXXIX Assemblea ordinaria di Anci Piemonte.

Il congresso si è svolto in modalità mista, da remoto ed in presenza: la seduta è stata inoltre trasmessa in diretta sui social. All'assemblea - intitolata emblematicamente “Sì, riparte” - hanno dato adesione oltre 200 sindaci delle otto province piemontesi. A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Vercelli e presidente di Anci Piemonte, Andrea Corsaro. Sono intervenuti il prefetto Lucio Parente, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il vicepresidente della provincia di Vercelli Pier Mauro Andorno e il vicepresidente vicario di Anci nazionale Roberto Pella.