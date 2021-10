Uno stage di due giorni con il ballerino e coreografo Brian Bullard organizzato dalla scuola di danza Vercelli Dance Academy, diretta da Piera Coggiola, con il patrocinio del Comune: si svolgerà domani, sabato 23 ottobre e domenica 24 per inaugurare la nuova sezione Musical della scuola. Brian Bullard, conosciuto anche per il sodalizio con Garrison Rochelle, ha firmato diversi successi tra cui “Festivalbar” e “La sai l’ultima?” e ha curato coreografie per il teatro quali “La Dodicesima notte” e “La vedova allegra”(con Andrea Bocelli). Proprio lui sabato e domenica farà lezione ai bambini e ai ragazzi dagli otto anni in su, divisi in categorie, e realizzerà una coreografia; in occasione verranno inoltre consegnate delle borse di studio per “Curmayeur in danza”.

"Le nostre ragazze sono già entusiaste – spiegano dalla Vercelli Dance Academy – Non sarà l’ultimo stage che organizzeremo. Da gennaio inizieranno i corsi della nuova sezione: l’idea è di portare un piccolo musical a Vercelli e di realizzare spettacoli".

"Arriverà nella nostra città una celebrità nel campo della danza e della coreografia – dichiara l’assessore allo Sport Domenico Sabatino – L’Amministrazione è contenta di poter contribuire con il patrocinio e di portare in alto il nome di Vercelli anche al di fuori. Sono soddisfatto del lavoro delle scuole di danza: il loro impegno è veramente tanto".