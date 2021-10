La visita del prefetto al Comando vigili del fuoco: la fotogallery

Nella mattinata di ieri, giovedì 21 ottobre, il prefetto Lucio Parente ha visitato il Comando Vigili del Fuoco di Vercelli.

Il prefetto è stato accolto dal comandante Ciro Bolognese, dal vicecomandante Davide Passuello, da tutti i funzionari di servizio e dal personale operativo in servizio. Dopo un saluto a tutti i presenti, sono stati visionati i mezzi di soccorso in forza al Comando di via Palli, soffermandosi su quelli di nuova assegnazione. Al termine la visita è continuata nel cuore pulsante del soccorso: la Sala operativa provinciale. Il comandante Bolognese ha illustrato le tecnologie in uso per la ricezione, monitoraggio e gestione di tutte le tipologie di emergenze che quotidianamente vengono svolte dal personale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli. La visita è continuata in forma privata nell'ufficio del Comandante.