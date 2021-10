Samantha Profumo con la sua impresa ha raccolto oltre 4500 euro

La ciclista Samantha Profumo è stata un esempio e un sostegno per le donne: con la sua iniziativa “Cento giri per una vita”, ha percorso oltre 200 chilometri al rione Canadà per raccogliere fondi per la Lilt di Vercelli e il Fondo Edo Tempia. In tutto, tra donazioni in contanti e su conto corrente, 4.542,60 euro.

