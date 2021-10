Il 24 ottobre Mezza maratona, "5.000 dei viali" e 5 Km non competitiva

Mezza maratona "Città di Vercelli" e 5 Km dei viali. Ma anche la 5 chilometri non competitiva: l'appuntamento è per domenica 24 ottobre. "Parecchie adesioni sono arrivate e continuano ad arrivare, ma c'è comunque la possibilità di iscriversi fino a domenica mattina, in piazza Cavour - spiega l'assessore allo Sport Domenico Sabatino - La partenza è prevista invece in via Cavour, quella della mezza maratona è fissata per le 9,30, alle 9,45, partirà la 5 Km dei viali e a seguire la non competitiva".

La ripartenza dopo le difficoltà della pandemia, passa quindi anche dallo sport: "E' questo l'intento: creare un'occasione di aggregazione coinvolgendo sportivi e non solo, ma anche associazioni di volontariato - sottolinea Sabatino -. Inoltre va detto che la mezza maratona a Vercelli mancava ormai da 7 anni. La 5 chilometri non competitiva si potrà fare anche solo passeggiando, portando gli amici a quattro zampe e godendo delle bellezze della nostra città - prosegue -. L'iniziativa è stata organizzata insieme ad Asd Atletica Vercelli 78 ed Errea Play Vercelli. La sicurezza sarà garantita da Asd Team One, dagli Alpini, dall'Associazione nazionale Carabinieri in congedo e dalla Uisp. La mezza maratona prevede il giro dei viali con un allungamento verso Prarolo e ritorno, in tutto sono 21 chilometri. Avremo un’apripista d’eccezione, la ciclista Samantha Profumo. Il tutto è stato organizzato nel rispetto delle normative anti-contagio”.

L'iscrizione alle gare competitive si potrà fare scrivendo a [email protected] Per informazioni [email protected] o contattare il numero 392/5329556 (Piero Volpiano). Il costo di 22 euro per la mezza maratona, per la 5000 dei viali è di 9 euro.