Bonus Tv 2021: cosa sapere in attesa del nuovo digitale terrestre

A partire dal 20 ottobre inizierà la transizione verso la nuova televisione digitale che porterà le televisioni di ultima generazione a ricevere esclusivamente i programmi con la codifica Mpeg-4. Si tratta dello standard utilizzato per trasmettere oggi tutti i canali in HD: questa fase della transizione sarà condotta per aree regionali in tutta Italia e si concluderà il 30 giugno del 2022.



Come anticipato, il passaggio al nuovo digitale terrestre partirà dal 20 ottobre quando Rai e Mediaset inizieranno lo switch tra DVB T e DVB T2 di alcuni canali tematici. In particolare, la televisione nazionale renderà visibili in alta definizione (HD) Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport+ Hd, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola. Mediaset, invece, passerà al nuovo digitale terrestre i canali TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 Tv e Virgin Radio Tv.



In generale, le televisioni acquistate dopo il 2017 dovrebbero supportare le trasmissioni HD ma è possibile verificare in modo semplice e veloce sintonizzandosi su un canale in HD a scelta, ad esempio Rai 1 HD (numero 501) o Canale 5 HD (numero 505) per verificare se il tuo decoder o TV sintonizza. Cosa fare se la TV è troppo vecchia?



Oltre all’acquisto di un nuovo televisore, è possibile dotarsi di un decoder di nuova generazione che riceva quindi il segnale DVB T2.

Bonus TV 2021: come richiederlo e come funziona

Visto l’arrivo del digitale terrestre di seconda generazione, il governo ha stanziato dei fondi per l’acquisto di televisori e decoder in grado di ricevere le trasmissioni HD. Come anticipato poco più di un mese fa, sono due i bonus a disposizione dei cittadini:

Il bonus rottamazione TV: l’incentivo, senza limiti di Isee, può essere ottenuto rottamando contestualmente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018, data di entrata in vigore dello standard di codifica Hevc Main 10.

Il bonus decoder: disponibile fino al 31 dicembre 2022, questa agevolazione prevede uno sconto fino a 30 euro per l’acquisto di un decoder digitale terrestre per famiglia con Isee fino a 20 mila euro.

I due bonus sono inoltre cumulabili per cui le famiglie con Isee inferiore ai 20 mila euro potranno ottenere uno sconto pari a 130 euro sull’acquisto di una nuova Tv.

https://lasesia.vercelli.it/italia/2021/09/11/news/bonus-tv-2021-100-euro-senza-isee-come-funziona-107111/