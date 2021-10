Aumento bollette luce e gas: dall'UE un pacchetto di provvedimenti

In risposta ai recenti aumenti delle bollette di luce e gas, la Commissione Europea ha approvato un pacchetto di misure in risposta alla situazione eccezionale e alle sue ripercussioni.



Al fine di venire in aiuto ai cittadini europei, lo scorso 13 ottobre la Commissione europea ha presentato agli Stati membri una comunicazione contenente le misure adottabili per contenere i rincari che si protrarranno probabilmente per tutto l’inverno. Un sostegno di emergenza al reddito delle famiglie, aiuti di Stato per le imprese e sgravi fiscali mirati sono solo alcuni degli interventi nazionali previsti a breve termine. La Commissione sosterrà inoltre gli investimenti nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica, vaglierà possibili misure in materia di stoccaggio dell'energia e acquisto di riserve di gas e valuterà l'assetto attuale del mercato dell'energia elettrica.



"L'aumento dei prezzi mondiali dell'energia è fonte di grande preoccupazione per l'UE. Ora che stiamo uscendo dalla crisi pandemica e facendo ripartire l'economia, è importante proteggere i consumatori vulnerabili e sostenere le imprese europee. La Commissione - ha dichiarato Commissaria per l'Energia Kadri Simson - aiuterà gli Stati membri ad adottare misure di immediata applicazione per ridurre l'impatto sulle famiglie e le imprese durante l'inverno. In parallelo abbiamo individuato altri interventi a medio termine finalizzati a rendere il nostro sistema energetico più resiliente e flessibile, così che possa resistere all'eventuale volatilità dei prezzi durante la transizione. Quella odierna è una situazione eccezionale e il mercato interno dell'energia ha funzionato bene per vent'anni, ma dobbiamo assicurarci che continui a farlo se vogliamo realizzare il Green Deal europeo, rafforzare la nostra indipendenza energetica e conseguire gli obiettivi climatici che ci siamo prefissati".



Entrando nel dettaglio, l’UE ha previsto misure immediate per sostenere cittadini e imprese quali:

offrire un sostegno di emergenza al reddito dei consumatori in condizioni di povertà energetica, ad esempio attraverso buoni o pagamenti parziali delle bollette, che possono essere finanziati con i proventi del sistema UE di scambio di quote di emissioni (EU ETS);

autorizzare proroghe temporanee per il pagamento delle bollette;

predisporre misure di salvaguardia per evitare la disconnessione delle utenze dalla rete;

introdurre temporaneamente riduzioni mirate dell'aliquota d'imposta per le famiglie vulnerabili;

fornire aiuti alle imprese e alle industrie, in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato;

intensificare il dialogo internazionale nel settore dell'energia onde garantire la trasparenza, la liquidità e la flessibilità dei mercati internazionali;

indagare su potenziali comportamenti anticoncorrenziali nel mercato dell'energia e incaricare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di monitorare ancor più da vicino gli sviluppi del mercato del carbonio;

agevolare l'accesso ad accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili e predisporre misure di accompagnamento.

Il modo migliore per intervenire è però quello di velocizzare la transizione all’utilizzo di energia pulita così da scongiurare, in futuro, nuove ripercussioni su cittadini e imprese. Tra le misure a medio termine troviamo quindi il potenziamento degli investimenti in energie rinnovabili, il rafforzamento del ruolo dei consumatori nel mercato dell’energia e la facilitazione del cambio di fornitore nonché nella produzione della propria energia elettrica.

Il 18 ottobre, la Commissaria Kadri Simson presenterà la comunicazione e il pacchetto di misure (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0660&from=EN) ai ministri competenti e in occasione del prossimo Consiglio Europeo del 21/22 ottobre i leader dell'UE saranno chiamati a discutere i prezzi dell'energia al fine di trovare soluzioni a breve e lungo termine.

