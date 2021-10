Vercelli: striscione contro il Green pass nei luoghi di lavoro

In concomitanza con l'entrata in vigore del green pass per tutte le attività lavorative, quest'oggi, venerdì 15 ottobre, ha fatto la sua “comparsa” a Vercelli un nuovo striscione di polemica recante il simbolo di Casa Pound Italia.



Come era già accaduto il 19 febbraio scorso (vedi altro articolo cliccando qui), a sei giorni dall'inizio dell’esecutivo guidato da Mario Draghi, lungo una recinzione di corso XXVI Aprile, nelle immediate vicinanze con via Baracca e piazza Medaglie d’Oro, la protesta ha trovato “sfogo” con le seguenti parole: “Dal 1954 porto, faro, orgoglio italiano. Tutta Italia come Trieste. #nogreenpass”.

Oltre alla certificazione verde, il riferimento è allo sciopero che il Coordinamento lavoratori portuali di Trieste ha proclamato, a partire proprio dalla giornata odierna, contro l'obbligatorietà del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro.