SiAmo Vercelli: si dimette Boccalatte entra Raviglione

Vercelli, Consiglio comunale: dimissioni di Piero Boccalatte, consigliere di minoranza tra le fila di SiAmo Vercelli. Al suo posto entra Pier Giuseppe Raviglione. "Ho rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale: pesanti impegni, professionali e personali, non mi permettono di dedicare il tempo necessario al delicato incarico - ha spiegato Boccalatte in un post sulla sua pagina Facebook -. E poi, io sono un tecnico, da oltre 25 anni abituato a risolvere problemi, con un modus operandi molto semplice: dato un problema, si individua il modo migliore per risolverlo e si agisce. Ho dovuto constatare che purtroppo in altri ambienti prevalgono altre dinamiche. Ringrazio tutti quanti mi hanno dato la loro preferenza e gli amici della lista civica SiAmo Vercelli, per l'opportunità che mi hanno concesso". Per Raviglione, già consigliere di SiAmo Vercelli prima in maggioranza e poi all'opposizione durante l'Amministrazione di Maura Forte, si tratta di un rientro. "Mi dispiace che Piero Boccalatte si sia dimesso: è una persona valida e competente - commenta Raviglione -. Sono comunque contento di rientrare: da vercellese per me è un onore stare in consiglio. Cercherò di contribuire al perseguimento del bene per la città. Proverò a dare il mio contributo anche se l'Amministrazione non sembra disponibile ad ascoltare: questa almeno la percezione che ho avuto".