Michelangelo Catricalà esce dal M5S e passa al Gruppo misto

Vercelli: Michelangelo Catricalà lascia il Movimento 5 Stelle. Da oltre 7 anni in consiglio comunale, all'opposizione come pentastellato, ora entrerà nel Gruppo misto, dichiarandosi però fin da subito "indipendente". "Lavorerò come sempre a favore delle fasce più deboli, non riconoscendomi in alcun capogruppo" sottolinea. Riguardo alle motivazioni che lo hanno portato a dire addio al Movimento Catricalà non entra nel dettaglio: ammette solo che la decisione è stata "sofferta". "Vado avanti con altre battaglie - afferma -. Sono rimasto legato ai principi e agli ideali iniziali del M5S che non sono più quelli attuali e con cui non sono d'accordo. E' stata una decisione non presa sicuramente alla leggera, una scelta che viene da lontano. Non voglio fare alcuna polemica. Sono in ottimi rapporti con le persone con cui ho collaborato in questi anni".