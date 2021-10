"L’Amministrazione come applica la normativa relativa ai Green pass?"

Vercelli, consiglio comunale: l’Amministrazione come intende applicare la normativa relativa al Green pass obbligatoria dal 15 ottobre? In particolare per le riunioni in presenza della Giunta, per gli accessi agli Uffici, agli spazi comuni e all’aula consiliare da parte dei consiglieri, degli assessori, dei dirigenti e dei dipendenti. E’ quanto chiede, con un’interrogazione rivolta al sindaco Andrea Corsaro, il consigliere della Lega Alessandro Stecco. Non solo. Le domande di Stecco riguardano anche le modalità per le visite istituzionali o ai plessi scolastici degli esponenti dell’Amministrazione.

“Dal 15 ottobre è d’obbligo il certificato verde per accedere a qualunque luogo di lavoro compreso il consiglio comunale - sottolinea infatti il consigliere della Lega -. Quindi anche coloro che hanno ruoli istituzionali, come gli altri, dovranno essere provvisti di tampone o di vaccino”.