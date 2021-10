Si sblocca la situazione per i lavoratori della Cerutti

E’ partita la procedura di licenziamento collettivo alla Cerutti. Un passo necessario per permettere agli ex dipendenti di incassare le buonuscite e chiedere l’indennità di disoccupazione, la cosiddetta Naspi. Martedì 12 ottobre uno dei curatori, Ignazio Arcuri, si è recato nella sede di Casale per controfirmare i documenti. Si sblocca così la situazione Cerutti dopo la firma delle liberatorie da parte dei lavoratori.

