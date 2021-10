Green pass da oggi obbligatorio al lavoro: novità, sanzioni

Il mondo del lavoro si adegua alle norme anti Covid-19. Entra infatti in vigore da oggi, 15 ottobre, l’obbligo di Green pass in tutti i luoghi di lavoro. Le regole contenuti negli ultimi Dpcm firmati dal presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi sono valide sia nel settore pubblico sia in quello privato. Da oggi e fino al 31 dicembre, data in cui scade l’emergenza sanitaria, tutti i lavoratori saranno tenuti ad esibire il Green pass per entrare in azienda.

Approfondimenti su La Sesia in edicola da venerdì 15 ottobre