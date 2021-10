Estetisti e parrucchieri al servizio di chi è in difficoltà economiche

Prestare le proprie mani e la propria professione per aiutare chi non ha le possibilità, all’interno di un progetto solidale. Così i parrucchieri e gli estetisti della neonata associazione di categoria Federbeauty di Ascom, in collaborazione con la Caritas diocesana, hanno pensato di mettersi al servizio di chi ha bisogno, donando un taglio di capelli e servizi di cura della persona.

Approfondimento su La Sesia in edicola da venerdì 15 ottobre