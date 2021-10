Utenze domestiche: dal 14 ottobre al 4 novembre richiesta dei sostegni

Comune di Vercelli: dal 14 ottobre al 4 novembre sono aperti i termini per la partecipazione al bando per l’assegnazione di contributi a sostegno del pagamento delle utenze domestiche. "Saranno erogati 299.000,00 per aiutare i cittadini a pagare le bollette di luce, acqua e gas o le morosità eventualmente accumulate - spiega l'assessore alle Politiche sociali Ketty Politi -. Sul sito internet del Comune di Vercelli www.comune.vercelli.it sarà pubblicato l’avviso contenente i requisiti di accesso, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi".