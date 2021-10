Hub vaccinale al Centro Fiere di Caresanablot: sostituirà il Globo

Hub vaccinale al Centro Fiere di Caresanablot: da giovedì 14 ottobre apre un nuovo centro che sostituirà il Globo che tornerà all’originaria funzione di discoteca. Il nuovo centro sarà dotato di sette postazioni vaccinali, sarà attivo sette giorni su sette e garantirà anche gli accessi diretti, nei consueti orari mattutini. Le persone che nei prossimi giorni erano state calendarizzate al Globo, riceveranno un sms di avviso dal portale www.ilpiemontetivaccina.it con la convocazione nella nuova sede vaccinale, situata in via vecchia per Olcenengo 9 a Caresanablot.

La direzione generale dell’Asl ringrazia Ascom e la proprietà del Globo per la collaborazione che in questi mesi ha garantito la gestione efficiente dell’hub vaccinale situato nella discoteca che ora potrà tornare alla funzione originaria, dando un segnale ulteriore del progressivo ritorno alla piena normalità.