Vercelli: iniziative per la Giornata mondiale della vista

Tante le iniziative gratuite che si svolgeranno il 14 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della vista. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione e le istituzioni: “Difendere un bene prezioso qual è la vista è fondamentale, è un patrimonio che va tutelato”, sottolineano dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Vercelli.

In collaborazione con l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (Iapb) sarà presentata anche a Vercelli la campagna “Prendersi cura della vista è semplice”, attraverso iniziative delle strutture territoriali dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti che mirano a preservare la salute degli occhi, non solo con la cura ma anche con la prevenzione e la riabilitazione visiva.

Le iniziative

In questa occasione l’Uici di Vercelli, in collaborazione con l’Asl e con il direttore della struttura complessa di Oculistica Giuseppe Macrì sarà presente con 3 iniziative:

- distribuzione di materiale divulgativo sotto la galleria Viotti, in via Dante 71, dove ha sede il Centro di riabilitazione visiva

- intervista al dottor Macrì su Vercelli webtv

- visite gratuite alla cittadinanza il giorno 14, dalle 8,30 alle 13,30, effettuate dal dottor Macrì al Centro di riabilitazione visiva in via Dante 71, su prenotazione telefonica al numero 0161/253539 il lunedì pomeriggio, martedì mattina e mercoledì tutto il giorno (sarà data priorità a coloro che soffrono di particolari patologie visive).

“L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Vercelli - si legge in un comunicato - al fine di difendere il bene prezioso della vista, invita tutta la cittadinanza, vercellese e non solo, a partecipare a queste iniziative”.