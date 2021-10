Asl Vercelli: "Presto saranno disponibili le agende di gravidanza"

"Volevo segnalare un problema al consultorio di Vercelli. Il consultorio deve fornire alle donne ad inizio gravidanza l'agenda di gravidanza, che in poche parole è una cartellina che contiene tutte le informazioni necessarie. L'agenda inoltre è uno strumento che gli operatori usano per registrare i dati nelle fasi della gravidanza. Il consultorio di Vercelli dice di non averle e continua dire di chiamare la settimana successiva, questo da molte settimane. Le donne in gravidanza di Vercelli devono poter avere l'agenda di gravidanza il prima possibile, e per il prima possibile si intende pochi giorni".

E' la segnalazione di un nostro lettore, alla quale risponde l'Asl Vercelli: "Le agende verdi sono in fase di stampa, a breve arriveranno e saranno disponibili".