Vercelli: alunni della scuola Rosa Stampa premiati a Pengzhou

Alcuni studenti vercellesi, alunni della scuola Rosa Stampa, sono stati premiati alla mostra intitolata “2021 Pengzhou International Youth Calligraphy and Painting Exhibition”, dedicata a disegni e opere calligrafiche eseguite da studenti e da giovani. I ragazzi hanno partecipato con una immagine della basilica di Sant’Andrea e una veduta di Piazza Cavour e della Torre dell’Angelo.

Pengzhou, città cinese gemellata con Vercelli, aveva organizzato la mostra dal 1° giugno 2021: era organizzata in modo congiunto dal Foreign Affairs Office of Pengzhou Municipal People’s Government e dal Pengzhou Municipal Education Bureau. L’obiettivo era quello di promuovere l’amicizia tra giovani di varie nazioni e favorire gli scambi culturali. Il titolo e il tema dell’iniziativa era “La città nei miei occhi”. L’invito a partecipare è stato accolto dalle città gemellate con Pengzhou in Giappone, Polonia, Austria, Lithuania e Italia, oltre ad altre realtà sparse per il mondo, per esempio in Nuova Zelanda. La partecipazione è stata massiccia: più di 300 opere e tra queste sono state inviate quelle di alcuni alunni vercellesi. Alla cerimonia di premiazione, che si è svolta sia in presenza sia online il 23 settembre, ha partecipato in remoto, con un discorso di saluto in inglese, l’assessore all’Istruzione Gianna Baucero, i cui contatti con la città di Pengzhou sono continui e riguardano vari settori della vita delle rispettive comunità.

“Siamo molto lieti di questo bel risultato, che onora Vercelli e la porta nel mondo. Ancora una volta ringrazio Pengzhou e invio a tutti gli amici di quella città i più cari saluti", ha dichiarato il sindaco Andrea Corsaro. “Sono contenta che il mio invito a partecipare sia stato accolto e abbia dato buoni frutti“, aggiunge l’assessore Gianna Baucero. “E i lavori dei nostri studenti sono stati tutti molto apprezzati. A breve arriveranno anche gli attestati di partecipazione e di merito. Congratulazioni a tutti i partecipanti e grazie per aver accolto l'invito a rappresentare Vercelli sulla scena internazionale".