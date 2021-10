Azeta: sicurezza e qualità

Da 31 anni nel settore, opera sul territorio per garantire qualità e sicurezza. Azeta srl ha festeggiato nel 2020 il traguardo dei trent’anni di attività, ponendo alla base la continua formazione, che la rende un’azienda forte e presente. Specializzata nel campo dell’igiene ambientale, porta avanti la sua esperienza, che vede protagonista la conduzione familiare. Le redini sono in mano al titolare, il sig. Torrielli con la moglie Silvia e la figlia Chiara supportati dai loro tecnici e dalle loro impiegate, una squadra sempre pronta ad operare sul campo.



La ditta Azeta srl è specializzata in procedure H.A.C.C.P. D.L. N.193 per aziende alimentari, ristoranti, mense, comunità, negozi, macelli o riserie ecc... L’azienda opera in ottemperanza alle vigenti leggi (d.lgs 81) anche nei settori non alimentari (industrie, condomini ed abitazioni), occupandosi della lotta a: topi, blatte, scarafaggi, mosche, zanzare, vespe, pulci, formiche, calabroni, zecche, ragni, cimici dei letti, insetti striscianti, ecc..



Quali altri servizi offre Azeta srl nello specifico? Derattizzazioni, monitoraggi di roditori, insetti striscianti e volanti, disinfestazioni, disinfezioni, diserbi e sanificazioni, ma anche trattamenti antiparassitari di giardini e parchi pubblici, disinfestazioni da Popillia Japonica ed Hyphantria.



L’attività si è specializzata, inoltre, dopo anni di formazione, nel settore antincendio: investendo in nuove tecnologie e formando “ad hoc” il personale, Azeta srl è stata pronta a partire addentrandosi in un nuovo ramo, cercando sempre di differenziarsi per la qualità e la sicurezza.

Azeta srl è operativa in tutto il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria ed una parte della Lombardia.

A Vercelli è facile riconoscerla: con i suoi furgoni bianchi, è sempre presente per correre laddove ci sia bisogno ed è impossibile non vederla quotidianamente all’opera in città.

“Non condividere i tuoi spazi con ospiti indesiderati: chiamaci per richiedere i nostri servizi!”, è lo slogan di Azeta srl che garantisce un servizio tempestivo, puntuale ed efficiente ogni volta che il telefono squilla: 0161 391235 e per chiamate fuori orario di ufficio al 335 271769. La sede è a Vercelli, in via Ettore Ara, angolo via Jona (zona Industriale).