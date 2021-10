Nuova burocrazia: il supporto agli Enti di Terzo Settore

Riforma del Terzo Settore, codici, Runts. Ovvero nuova burocrazia che si traduce in difficoltà per il mondo delle associazioni di volontariato. Una giungla in cui districarsi. "Queste novità vengono percepite da molti come complicazioni - sottolinea Andrea Pistono, presidente del Centro territoriale per il volontariato di Vercelli e Biella -. Per superare questi ostacoli per altro necessari, il Ctv mette a disposizione un supporto e servizi".

