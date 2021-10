Fiom Cgil: "Pronti alla cassa e alle prime 30 assunzioni"

Entro oggi, venerdì 1° ottobre, è possibile per gli ex dipendenti Cerutti sottoscrivere la manleva, come richiesto dalla curatela per chiudere in maniera definitiva la trattativa di vendita dei rami d’azienda a Bobst Italia di San Giorgio Monferrato. "Se il numero di firme raccolte sarà sufficiente, si partirà sia con la cassa sia con i colloqui per le assunzioni, e con la cooperativa", spiega Ivan Terranova (Fiom Cgil).

