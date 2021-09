Vercelli: concorso per 7 agenti e selezione di 3 impiegati

Il Comune di Vercelli ha indetto un bando di selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 7 posti di agente di polizia municipale. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 18 del 28 ottobre 2021. La presentazione della domanda di preselezione avviene esclusivamente attraverso la compilazione del modulo di domanda on-line.



Sarà invece svolta attraverso il Centro per l'impiego la selezione per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 3 posti di impiegato amministrativo per il Settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele - Servizi Demografici. Per avere tutte le informazioni necessarie consultare il bando e l’avviso sul sito internet del Comune.