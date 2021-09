Vercelli: smarrito mazzo di chiavi

E’ stato smarrito a Vercelli oggi, lunedì 27 settembre, un mazzo di chiavi. La zona è impossibile da definire, perché troppo vasto il percorso. Le chiavi sono tenute insieme da un moschettone. Chi Le avesse trovate è pregato di volere consegnare in redazione, via Quintino Sella n. 30 oppure telefonare in segreteria al numero 0161 250748.