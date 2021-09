Festa Popoli 2021: il 1° ottobre l'esordio tra cibo e lingue straniere

Vercelli, Festa Popoli 2021 ai blocchi di partenza: la via delle lingue inizia dall’Aperipopolo di venerdì 1° ottobre in Caritas, in vicolo santa Caterina, alle 19. Sta per iniziare 13a edizione di Festa Popoli, ideata dalla Diocesi di Vercelli e organizzata con il Comune e il supporto del Centro Territoriale per il Volontariato Vercelli-Biella. "Quasi tutto è ormai pronto per aprire le danze - spiega Alfonsina Zanatta, responsabile della Pastorale Universitaria - in questi giorni parecchi giovani studenti universitari e del servizio civile sono alle prese con l’organizzazione degli Aperipopoli, resi più intriganti quest’anno dalla ricchezza delle lingue. Se ne parleranno tante, giocando e facendo amicizia, grazie alla presenza di tanti ragazzi stranieri e all’impegno creativo di chi animerà le serate. Chi vorrà potrà sedersi ai 5 tavoli linguistici che verranno allestiti nel cortile-giardino della Caritas: inglese, spagnolo, francese, tedesco e arabo. Per i più timidi o pigri, nessun problema: nessuno sarà obbligato a sedersi in quei tavoli e di cose da gustare, ammirare, ascoltare ce ne saranno comunque sempre tante".

I gusti, per esempio, saranno ancora una volta garantiti dalle abilità etniche del Mattarello; allo stesso modo non mancheranno i suoni e i ritmi dal mondo. E in più… Dante! Sì, non poteva mancare il Grande della letteratura e della lingua di tutti i tempi: lo sentiremo cantare e risuonare grazie alle tante traduzioni di alcune terzine della Divina Commedia. A proporcele saranno studenti e non solo provenienti da tanti posti lontani, ricchi, ricchissimi, delle loro lingue! Una serata di grande respiro dunque, resa possibile anche grazie al qualificato contributo di Miriam Ravetto, Stefania Sini ed Eva Stueckel, docenti dei corsi di lingue straniere del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale.

Per l’accesso sarà richiesto il Green pass ed è caldamente consigliata la prenotazione alla mail [email protected]